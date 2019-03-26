Uber купує конкурента за 3,1 мільярда доларів

Американська Uber Technologies Inc., що надає послуги із замовлення таксі та доставки їжі, домовилася про покупку близькосхідного конкурента Careem Networks за 3,1 мільярда доларів.

Про це з посиланням на прес-релізи компаній повідомляє Інтерфакс-Україна.

Із зазначеної суми 1,4 млрд дол буде виплачено коштами, ще 1,7 млрд дол – конвертованими нотами.

Для завершення угоди буде потрібен дозвіл регулюючих органів 15 країн, в яких працює Careem. Зокрема це Єгипет, Йорданія, Пакистан, Саудівська Аравія, ОАЕ і Марокко.

Завершити операцію планують у першому кварталі 2020 року. Після цього Careem стане 100%-им підрозділом Uber, зберігши при цьому свій бренд.

Очолювати бізнес продовжить один із засновників і головний виконавчий директор Careem Мудассір Шейха. Підрозділ матиме власну раду директорів, що складатиметься з трьох представників Uber і двох представників Careem.

Дана угода стане найбільшою на Близькому Сході для технологічної галузі, наголошується у повідомленні.

Раніше стало відомо, що конкурент може з'явитися й у самої Uber.

Зокрема, мова йшла про сервіс доставки UberEats, конкурентом якому може стати провідна європейська транспортна платформа Bolt, що планує запустити послугу доставки їжі на всіх ключових ринках Європи і Африки.