"Приватбанк" відкрив продаж валюти через термінали
"Приватбанк" запустив послугу продажу безготівкової валюти через мережу терміналів самообслуговування.
Про це повідомляє прес-служба банку.
"Тепер купити долари або євро на валютну карту або рахунок можна цілодобово в будь-якому терміналі банку, сплативши їх готівкою", - пояснюється в повідомленні.
У терміналах самообслуговування "Приватбанк" продає валюту за безготівковим курсом.
Зазначається, що з 7 лютого 2019 року в терміналах самообслуговування діє послуга купівлі готівкової іноземної валюти з зарахуванням гривні на карту.
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Нагадуємо:
Клієнти українських банків почали активно користуватися послугою онлайн-купівлі валюти вже в перший день дії валютної лібералізації.
7 лютого в Україні набув чинності закон "Про валюту та валютні операції".
Законом надається можливість населенню проводити операції з онлайн-купівлі іноземної валюти та банківських металів на суму до 150 тисяч гривень.
Онлайн-купівля валюти через інтернет-банкінги і мобільні додатки є доступною громадянам у режимі 24/7.
Економічна правда
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