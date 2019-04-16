Всі розділи
Укр / Рус

"Приватбанк" відкрив продаж валюти через термінали

Вівторок, 16 квітня 2019, 18:35
 

"Приватбанк" запустив послугу продажу безготівкової валюти через мережу терміналів самообслуговування.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"Тепер купити долари або євро на валютну карту або рахунок можна цілодобово в будь-якому терміналі банку, сплативши їх готівкою", - пояснюється в повідомленні.

У терміналах самообслуговування "Приватбанк" продає валюту за безготівковим курсом.

Зазначається, що з 7 лютого 2019 року в терміналах самообслуговування діє послуга купівлі готівкової іноземної валюти з зарахуванням гривні на карту.

Читайте також: Новий закон про валюту: що змінюється для населення і бізнесу

Нагадуємо:

Клієнти українських банків почали активно користуватися послугою онлайн-купівлі валюти вже в перший день дії валютної лібералізації.

7 лютого в Україні набув чинності закон "Про валюту та валютні операції".

Законом надається можливість населенню проводити операції з онлайн-купівлі іноземної валюти та банківських металів на суму до 150 тисяч гривень.

Онлайн-купівля валюти через інтернет-банкінги і мобільні додатки є доступною громадянам у режимі 24/7.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

валюта Приватбанк

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Українці у березні купили валюти більше, ніж продали — НБУ 8 квітня 2019, 18:56
Нацбанк зміцнив курс гривні на 6 копійок 5 квітня 2019, 09:00
В Morgan Stanley очікують падіння гривні до 31 за долар 3 квітня 2019, 09:16
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті