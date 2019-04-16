"Приватбанк" відкрив продаж валюти через термінали

"Приватбанк" запустив послугу продажу безготівкової валюти через мережу терміналів самообслуговування.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"Тепер купити долари або євро на валютну карту або рахунок можна цілодобово в будь-якому терміналі банку, сплативши їх готівкою", - пояснюється в повідомленні.

У терміналах самообслуговування "Приватбанк" продає валюту за безготівковим курсом.

Зазначається, що з 7 лютого 2019 року в терміналах самообслуговування діє послуга купівлі готівкової іноземної валюти з зарахуванням гривні на карту.

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Нагадуємо:

Клієнти українських банків почали активно користуватися послугою онлайн-купівлі валюти вже в перший день дії валютної лібералізації.

7 лютого в Україні набув чинності закон "Про валюту та валютні операції".

Законом надається можливість населенню проводити операції з онлайн-купівлі іноземної валюти та банківських металів на суму до 150 тисяч гривень.

Онлайн-купівля валюти через інтернет-банкінги і мобільні додатки є доступною громадянам у режимі 24/7.

Економічна правда