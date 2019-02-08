Українці придбали мільйони доларів онлайн за 1 день

Клієнти українських банків почали активно користуватися послугою онлайн-купівлі валюти вже в перший день дії валютної лібералізації.

Про це повідомляють представники банків.

Приватбанк продав через інтернет-додаток Приват24 майже 1,5 млн доларів, придбав - понад 402 млн доларів, повідомляє прес-служба банку.

Крім того Приватбанк продав онлайн понад 245 тисяч євро, купив - 131 тисячу євро.

Один із засновників monobank Олег Гороховський написав на своїй сторінці в Facebook, що клієнти банку за 7 лютого придбали майже 1 мільйон доларів.

"За день продали клієнтам понад 900 тисяч доларів, відкрили 6 тисяч валютних карт і залишки на валютних картах збільшилися на 750 тисяч доларів в еквіваленті", - написав він.

Укрсиббанк за неповний день продав понад 1 мільйон доларів.

"Загалом за сьогодні на 18:00 продали 1,1 млн доларів і 228 тисяч євро. Середня сума купівлі становила 548 доларів, середня сума продажу - 147 доларів", - заявили в банку.

За даними Gidulyan Company, наразі лише 7 банків в Україні пропонують послугу онлайн-купівлі валюти. Середній чек купівлі долара коливається в межах 110-160 доларів.

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Нагадуємо:

7 лютого в Україні набув чинності закон "Про валюту та валютні операції".

Законом надається можливість населенню проводити операції з онлайн-купівлі іноземної валюти та банківських металів на суму до 150 тисяч гривень.

Онлайн-купівля валюти через інтернет-банкінги і мобільні додатки є доступною громадянам у режимі 24/7.

Економічна правда