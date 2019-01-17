Mastercard покладе край автоматичному списанню коштів із карт

Міжнародна платіжна система Mastercard оголосила про зміну правил автоматичного списання коштів із карт.

Про це повідомляє FinClub.

Тепер для кожного регулярного списання продавці контенту і послуг повинні отримувати явну згоду клієнта на такі операції, а також надсилати їм інструкції щодо скасування підписки перед закінченням безкоштовного пробного періоду і з кожною оплатою.

Інструкції можуть бути відправлені електронною поштою або SMS. У них повинна міститися інформація про найменування сервісу, суму та дату платежу, а також пояснення, як скасувати підписку, щоб уникнути списання грошей. Якщо клієнт не скасує підписку, така інструкція повинна додаватися до кожної квитанції про оплату.

Нагадаємо, на український ринок виходить найбільший конкурент Mastercard і Visa - китайська платіжна система UnionPay International.

Читайте також: CEO Masterсard в Україні: Третина українців без банківського рахунку — все-таки багато