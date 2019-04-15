Порошенко пообіцяв повернутися до закону про податок на виведений капітал після виборів

Президент України Петро Порошенко заявив, що питання ухвалення законопроекту про податок на виведення капіталу розглянуть після президентських та парламентських виборів.

Про це він сказав на зустрічі "Діалог влади та бізнесу" 15 квітня.

"Після виборів Президента і Верховної Ради повернуся до законопроекту про податок на виведення капіталу як ключового джерела для внутрішніх інвестицій", - сказав Порошенко.

Він подякував голові комітету Верховної Ради України з питань податків Ніні Южаніній за те, комітет розглянув закон.

"Питання щодо податку на виведений капітал – це є потужне джерело для внутрішніх інвестицій", - підкреслив Порошенко.

Нагадуємо:

Міністерство фінансів розробляє модель введення податку на виведений капітал для компаній з оборотом не більше 200 мільйонів гривень.

У Світовому банку заявили, що заміна в Україні податку на прибуток податком на виведений капітал вигідна дуже обмеженому колу впливових осіб.

МВФ наполегливо рекомендував Адміністрації президента не вносити на розгляд Верховної ради законопроект про заміну податку на прибуток податком на виведений капітал.

МВФ висловлює серйозну стурбованість з приводу втрат доходів державного бюджету.

Президент Порошенко вніс до Верховної Ради закон про заміну податку на прибуток податком на виведений капітал з урахуванням пропозицій про відповідні бюджетні компенсації у липні 2018 року.

Податок на виведений капітал передбачає, що бізнесу не потрібно платити 20% державі, а можна вкласти ці гроші в розвиток своєї компанії.

Для іноземних інвесторів це значить, що податкова ставка буде фіксована - 15%, тоді як зараз податкове навантаження на компанії може становити до 25%.

Є підстави припускати, що податок на виведений капітал в перші два роки принесе в бюджет менше, ніж податок на прибуток, але на третій рік надходження різко зростуть, перекриваючи недобір перших років, даючи при цьому близько 7% ВВП, замість нинішніх 2-3%.

Детальніше про ситуацію з запровадженням в Україні податку на виведений капітал читайте у статті Податок на виведений капітал: що міняє закон Порошенка

Економічна правда