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Ще один банк випустить дитячу платіжну карту

Понеділок, 15 квітня 2019, 15:02
 

Роздрібний мобільний банк Monobank готує проект дитячої платіжної картки.

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Горохівський в Telegram.

"Після ваших відгуків не втрималися і таки відкрили проект дитячої карти. До початку навчального року повинні встигнути", — написав Гороховський.

Зазначимо, що дитячі платіжні карти також є у Приватбанку, Сбербанку і банку "Південний".

Нагадаємо, колишні топ-менеджери Приватбанку Олег Гороховський, Дмитро Дубілет і Михайло Рогальський у січні 2017 року заявили про намір створити IT-компанію "Фінтех бенд", що реалізує проект Monobank.

До жовтня 2017 року Monobank випустив першу тисячу кредитних карт.

Наразі у додатки Monobank є два банки-партнера: Універсал Банк (входить до групи ТАС) і Айбокс банк (обидва - Київ). Загальна кількість клієнтів Monobank становить 826 тис.

Як повідомлялося, в 2018 році Monobank запустив валютні карти і депозити.

Як стало відомо в лютому 2019 року, мобільний додаток Monobank став прибутковим менш ніж за рік після запуску.

Економічна правда

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Monobank

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