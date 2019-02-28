Тігіпко розповів, чи є Monobank прибутковим

Мобільний додаток Monobank, який входить в структуру "Універсал" банку, став прибутковим менш ніж за рік після запуску.

Про це повідомив бізнесмен Сергій Тігіпко в інтерв'ю журналу "Новое Время".

Перший прибуток Monobank отримав у вересні 2018 року.

"Наразі у Monobank близько 800 тис клієнтів. І це всього за трохи більше року продажів. Кожен день ми видаємо 2,6 тис карток і, сподіваюся, 2019 рік закінчимо з клієнтською базою понад мільйон осіб. Найближчим часом ми плануємо збільшити статутний фонд на 300 млн грн, оскільки банк дуже активно росте. Ми динамічно стартували, і у вересні проект отримав вже перший прибуток", - зазначив Тігіпко.

Бізнесмен підкреслив, що проект став прибутковим менш ніж за рік після запуску.

"Це складно для стартапів, особливо таких технологічних", - сказав він.

За словами Тігіпка, "Універсал" банк сконцентрується на розвитку Monobank, а інший банк, що належить йому, -"Таскомбанк" - буде універсальним банком.

Зазначимо, що Монобанк був запущений в режимі бета-тестування в жовтні 2017 року, а повноцінно запрацював в листопаді 2017 року.

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