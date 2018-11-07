Monobank запустив валютні карти і депозити

Клієнти Monobank тепер можуть випустити віртуальну карту в доларах і євро, а також відкрити валютні депозити.

Про це повідомив співзасновник Monobank і колишній керівник IT-департаменту ПриватБанку Дмитро Дубілет на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні ми робимо найбільше і масштабне оновлення в історії monobank", - написав він.

"По-перше, ми запустили валютні карти. Тепер будь-який клієнт може безкоштовно і миттєво випустити віртуальну карту в доларах і євро. Ці карти можна додати в Apple Pay і Google Pay, платити ними в інтернеті, цілодобово переводити з них гроші на гривневу карту (свою або чужу)", - розповів Дубілет.

"Чекаємо дерегуляцію, щоб запустити покупку валюти прямо в додатку", - зазначив він.

"По-друге, ми запустили валютні депозити. Ставки одні з найвищих на ринку", - повідомив Дубілет.

"І, нарешті, ще одне приємне доопрацювання. Ми зробили сервіс перевипуску картки (на випадок, наприклад, втрати). Раніше це робилося через чат, а тепер - прямо в додатку", - додав співзасновник банку.

Як повідомлялося раніше, Дубілет розповів, що Monobank близький до того, щоб вийти на окупність.

Monobank - мобільний додаток, який працює на базі Універсал банку. Останній належить ще одному екс-приватівцю Сергію Тігіпку.

Читайте інтерв'ю: Співзасновник Monobank Дмитро Дубілет. Як перемогти Приват, стати Uber і врятувати молодих англійців

Економічна правда