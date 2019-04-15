Гривня зміцнилась — курс НБУ
Понеділок, 15 квітня 2019, 08:57
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 15 квітня на рівні 26,71 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,24 гривні (на 12 квітня – 30,22 гривні).
Нагадуємо:
12 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,71 — 26,75 гривні за долар.
12 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,70 — 26,73 гривні за долар.
Економічна правда
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