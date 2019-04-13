Всі розділи
Укр / Рус

Курс валют: гривня зміцнилася до долара, але знизилася до євро

Субота, 13 квітня 2019, 10:00
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 15 квітня на рівні 26,71 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,24 гривні (на 12 квітня – 30,22 гривні).

Нагадуємо:

12 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,70 - 26,73 гривні за долар.

НБУ послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 12 квітня на рівні 26,83 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

НБУ гривня

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Нацбанк хоче вдвічі знизити рівень доларизації економіки 12 квітня 2019, 10:40
НБУ посилив вимоги до власників банків 12 квітня 2019, 09:45
Гривня продовжує зміцнюватись 9 квітня 2019, 08:54
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті