Німецьким компаніям запропоновано участь в управлінні українською ГТС — Порошенко

Про це заявив Президент України Петро Порошенко на спільному брифінгу з канцлером Німеччини Ангелою Меркель після їх зустрічі у Берліні у п’ятницю, повідомляє Укрінформ.

"Ми не припинили нашої боротьби за те, щоб ми зупинили будівництво "Північного потоку-2", запропонувавши німецьким компаніям участь в управлінні українською газотранспортної системою", - сказав Порошенко.

Він додав, що Німеччина пропонує механізм у вигляді гарантування певного обсягу "прокачки газу" через територію України, а наша влада бачить вихід у зупинці будівництва цього газопроводу "Північний потік-2" в зв'язку з тим, що є політична забарвленість проекту і загроза для України.

"Хочу наголосити, що наші переговори з Німеччиною у цій сфері тривають", - додав Порошенко.

У свою чергу, канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що Німеччина й Україна мають спільну мету у тому, що стосується газопроводу "Північний потік-2".

За її словами, йдеться про збереження ролі України як країни-транзитера російського газу.

Меркель нагадала, що тривають переговори щодо продовження контракту про транзит газу з РФ, і у них бере участь ЄС. "Так буде й надалі", - пообіцяла вона.

Канцлер також запевнила, що під час спілкування з президентом РФ Володимиром Путіним постійно дає зрозуміти, що транзит через Україну має бути збережений.

Нагадуємо:

У січні Єврокомісія висунула пропозицію НАК "Нафтогаз України" та російському "Газпрому" щодо умов транзиту газу після 2019 року.

"Газпром" заявив, що може зберегти транзит газу через Україну у розмірі 10-15 млрд кубометрів на рік, якщо українська сторона доведе економічну доцільність нового контракту.

Планується, що "Північний потік-2" буде транспортувати близько 55 млрд кубометрів російського газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.

Противники проекту - Польща, країни Балтії, Україна та США - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже поставляє близько третини обсягів газу в ЄС.

Глава "Газпрому" Алексєй Міллер раніше заявив, що "Газпром" готовий почати поставки газу по "Північному потоку-2" з 1 січня 2020 року.

Міністерство енергетики РФ очікує, що Росії та Україні вдасться домовитися про продовження контракту на транзит газу через Україну до Євросоюзу.