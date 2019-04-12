У Києві чверть одержувачів монетизованих субсидій не сплатили за комуналку

Житлово-комунальні послуги в березні 2019 року вчасно оплатили 75% одержувачів монетизованих субсидій.

Про це повідомили чиновники КМДА на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"З огляду на, що це перший місяць, це досить непоганий відсоток. Провалом це назвати точно не можна. Ми впевнені, що інші 25% це люди, які не до кінця зрозуміли новий механізм, і ми переконані, що в наступному місяці відсоток оплати буде ще більше, і ми зможемо говорити про нормальну роботу механізму ", - сказав заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

Субсидії в Києві отримують 162 тис. домогосподарств, повідомив заступник директора департаменту соцполітики КМДА Максим Бученко.

Він нагадав, що в разі несплати в повному обсязі за житлокомпослуги, з наступного місяця виплату субсидії буде припинено.

Нагадаємо:

Розрахунки за спожиті послуги водопостачання та водовідведення з "Київводоканалом" в березні здійснили лише 62% одержувачів монетизованих субсидій, з "Київтеплоенерго" - 73%.

Масова монетизація житлово-комунальних субсидій почалася з 1 березня 2019 року.

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