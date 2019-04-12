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Гереги інвестували у свій агробізнес 6 мільярдів

П'ятниця, 12 квітня 2019, 13:11
Галина і Олександр Гереги
Галина і Олександр Гереги

Група компаній "Епіцентр К" інвестувала в аграрний напрямок 6 мільярдів гривень і планує інвестувати ще 2,5 мільярда гривень в елеваторне господарство.

Про це повідомила співвласниця компанії Галина Герега на Форумі розвитку інноваційних виробництв в Білій Церкві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми інвестували в аграрний напрямок 6 млрд грн, ще 2,5 млрд грн нам потрібно для завершення елеваторного проекту - там не тільки наші кошти, але і кредитні. В минулому році почали будівництво трьох елеваторів і реконструкцію шести. Тому зараз розраховувати ще на які-небудь великі інвестиції нереально", - сказала вона.

За словами Гереги, компанія також має намір розвивати молочний напрям.

"Тваринництво у нас є - 20 молочних ферм, але обсяги невеликі. В майбутньому плануємо розвивати галузь. Є питання переробки молока. Поки ми не інвестували в тваринництво, але обговорюємо це", - сказала вона.

Герега розповіла, що "Епіцентр" також відклав проект з переробки олійних в зв'язку з несприятливою ситуацією на ринку олійних.

"На сьогодні олійна галузь падає, оскільки виробники не можуть домовитися між собою і просто валять ринок. Тому ми призупинили хід в переробку в олійної галузі, але в майбутньому будемо робити щось цікаве", - пояснила вона.

Герега додала, що "Епіцентр" активно впроваджує нові технології, зокрема, оновлює техніку, інвестує в лабораторію і точне землеробство.

"Крім того, у нас є деревообробний завод в Івано-Франківській області. Зараз він випускає багато продукції, великий відсоток йде на експорт, а частина - на продаж в" Епіцентрі ", - додала вона.

Нагадаємо:

Гереги інвестували 3 мільярди гривень в будівництво заводу з виробництва керамічної плитки в селі Калинівка Київської області.

У березні Герегам дозволили придбати активи "Оболоні" на Хмельниччині.

"Епіцентр К" уклав договір лізингу з компанією "ОТП Лізинг" на фінансування сільськогосподарської техніки на 14 млн доларів терміном на п'ять років, а також контракт про будівництво п'яти елеваторів з польським виробником комплексних зерносховищ Feerum S.A. загальною вартістю близько 50 млн євро за "кредиту постачальника" (15% авансу, 85% - виплати протягом п'яти років).

"Епіцентр К" обробляє понад 111 тис. Га у Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Черкаській та Київській областях. До складу групи також входять 20 тваринницьких ферм.

ТОВ "Епіцентр К" створено в 2003 році. Перший будівельний гіпермаркет компанії був відкритий в Києві в грудні того ж року.

Група розвиває аграрний напрямок бізнесу з 2016 року.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців на 26 лютого 2018 року, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (81,1%), Галина Герега (18,7%) і Тетяна Суржик (0,055%).

Статутний капітал ТОВ "Епіцентр К" становить 158,6 млн грн.

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Герега аграрії

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