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Мінфін повідомив, на які місяці припадають піки виплат за держборгом України

Четвер, 11 квітня 2019, 17:16

Найбільші виплати за державним боргом України в 2019 році припадають на травень і вересень - відповідно 77,8 мільярдів гривень і 58,5 мільярдів гривень.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає "Інтерфакс-Україна".

Загалом цього року виплати за держборгом оцінюють у 459,6 млрд грн, з них у рахунок погашення - 330,9 млрд грн.

Мінфін також уточнює, що за зовнішнім держборгом цього року необхідно сплатити 149,8 млрд грн, зокрема і в пікових травні і вересні - відповідно 43,2 млрд грн і 52,2 млрд грн.

Найменші виплати за держборгом цього року припадають на серпень - 9,7 млрд грн, жовтень - 17,5 млрд грн, грудень - 8,6 млрд грн.

Мінфін зазначає, що в першому кварталі за планового обсягу виплат у 125,6 млрд грн і плану запозичень у 125,9 млрд грн йому вдалося залучити 112,4 млрд грн: план внутрішніх запозичень виконано майже у повному обсязі - 87,3 млрд грн із 90, 5 млрд грн, тоді як зовнішніх - на 71%: 25,2 млрд грн із 35,4 млрд грн.

Нагадаємо:

Золотовалютні резерви НБУ скорочуються через виплату держборгу.

Витрати державного бюджету України на обслуговування державного боргу в 2018 році становили 115,4 мільярда гривень, що в 3,6 рази перевищує показник за 2013 рік. За рік витрати на обслуговування держборгу зросли на 4,9 мільярда.

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Мінфін держборг

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