За рік витрати на обслуговування держборгу зросли на 4,9 мільярда

Витрати державного бюджету України на обслуговування державного боргу в 2018 році склали 115,4 мільярда гривень, що в 3,6 рази перевищує показник за 2013 рік.

Про це за даними Міністерства фінансів повідомляє УНІАН.

У порівнянні з 2017 роком витрати на обслуговування держборгу зросли на 4,9 млрд грн, або на 4,4%.

Обсяг державного та гарантованого державою боргу України за 2018 рік зріс в доларовому еквіваленті на $2,02 млрд, або на 2,6%, - до $78,32 млрд. У гривневому еквіваленті обсяг держборгу за цей період зріс на 26,94 млрд грн, або на 1,3%, - до 2,169 трлн грн.

По відношенню до ВВП державний і гарантований державою борг України в 2018 році скоротився до близько 62,7% з 71,8% в 2017 році.

Нагадаємо, міжнародні резерви України станом на 1 березня становили 20,22 млрд доларів. У лютому, попри сприятливу ситуацію на валютному ринку, резерви зменшилися на 2,9% через значні обсяги погашень за державним боргом.