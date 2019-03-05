Золотовалютні резерви НБУ скорочуються через виплату держборгу
За попередніми даними, міжнародні резерви України станом на 1 березня становили 20,22 млрд доларів.
Про це повідомляє прес-служба регулятора.
Як наголошується, у лютому, попри сприятливу ситуацію на валютному ринку, резерви зменшилися на 2,9% через значні обсяги погашень за державним боргом.
"Платежі з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті становили 1,285 млрд доларів", - йдеться у повідомленні.
Згідно з повідомленням, ці витрати були частково компенсовані надходженнями від розміщення ОВДП в іноземній валюті, які становили 302,7 млн доларів.
"Крім того, чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку забезпечила поповнення резервів на 326,5 млн доларів", - додали в НБУ.
"Станом на 1 березня 2019 року обсяг міжнародних резервів покриває 3,3 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку", - йдеться у повідомленні.
Раніше заступниця глави Нацбанку Катерина Рожкова повідомила, що завдяки зовнішнім запозиченням і розміщенням єврооблігацій обсяг міжнародних резервів буде залишатися на рівні близько 21 млрд доларів протягом 2019-2020 років.
Економічна правда
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