Золотовалютні резерви НБУ скорочуються через виплату держборгу

За попередніми даними, міжнародні резерви України станом на 1 березня становили 20,22 млрд доларів.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Як наголошується, у лютому, попри сприятливу ситуацію на валютному ринку, резерви зменшилися на 2,9% через значні обсяги погашень за державним боргом.

"Платежі з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті становили 1,285 млрд доларів", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, ці витрати були частково компенсовані надходженнями від розміщення ОВДП в іноземній валюті, які становили 302,7 млн доларів.

"Крім того, чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку забезпечила поповнення резервів на 326,5 млн доларів", - додали в НБУ.

"Станом на 1 березня 2019 року обсяг міжнародних резервів покриває 3,3 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку", - йдеться у повідомленні.

Раніше заступниця глави Нацбанку Катерина Рожкова повідомила, що завдяки зовнішнім запозиченням і розміщенням єврооблігацій обсяг міжнародних резервів буде залишатися на рівні близько 21 млрд доларів протягом 2019-2020 років.

Економічна правда