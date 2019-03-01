ЄБРР виділив 17,5 мільйона євро на тролейбуси для Львова

Львівська міськрада 1 березня підписала договір гарантії з Європейським банком реконструкції та розвитку, який організував пакет фінансування до 17,5 мільйона євро на закупівлю тролейбусів та оновлення ​​транспортної інфраструктури.

Про це повідомляється на сайті Львівської міськради.

Кошти будуть надані комунальному підприємству "Львівелектротранс", який експлуатує в місті 10 тролейбусних маршрутів загальною протяжністю майже 75 км.

Згідно з угодою, Львівська міськрада виступає гарантом за кредитними зобов'язаннями "Львовелектронтранса" перед ЄБРР. Пакет фінансування складається з 13-річного кредиту ЄБРР в сумі до 15 млн євро і кредиту Фонду чистих технологій в сумі до 2,5 млн євро.

В рамках проекту буде профінансована закупівля 50 нових тролейбусів і обладнання для їх технічного обслуговування, а також проведена реконструкція і модернізація двох депо електротранспорту і контактної мережі.

Очікується, що в результаті модернізації споживання електроенергії скоротиться приблизно на 20%, а викиди CO2 - на 1 907 тонн на рік.

У повідомленні наголошується, що на початку лютого ЄБРР підтвердив, що консорціум у складі СП "Електронтранс" і ПАТ "Концерн Електрон" переміг у тендері в кінці минулого року на поставку Львову 50 тролейбусів. Договір на поставку був підписаний 18 лютого. Термін поставки - 44 тижні.

У планах Львова також закупівля 10 нових трамваїв і 100 автобусів, також відпрацьовується можливість закупівлі 100 електробусів.

Прес-служба мерії нагадує, що Львів співпрацює з СП "Електронтранс" з 2013 року, замовивши перший низькопідлоговий трамвай, а всього за останні п'ять років місто замовило у виробника 135 од. транспорту: 10 тролейбусів, 9 трамваїв, електробус і 105 автобусів.

За інформацією мерії, в минулому році Львів придбав 30 берлінських трамваїв і 150 нових великогабаритних автобусів: 100 МАЗів і 50 "Електронів", а в поточному році планує купити ще 10 нових трамваїв і 100 автобусів.

"Львівелектротранс" на сьогодні експлуатує 72 тролейбуса, в тому числі 48 старих, 14 - щодо нових і 10 нових, а також 126 трамваїв, з яких 98 - старі.

Нагадаємо, нещодавно ЄБРР виділив 13 мільйонів євро на тролейбуси для Дніпра.

ЄБРР в жовтні 2015 року схвалив виділення 100 млн євро кільком українським містам для поліпшення інфраструктури громадського транспорту. У 2018 році були підписані чотири кредитні угоди з тролейбусними комунальними підприємствами Маріуполя, Кривого Рогу, Харкова та Житомира на загальну суму 38 млн євро під гарантії цих міст.

Економічна правда