ЄБРР виділив 17,5 мільйона євро на тролейбуси для Львова
Львівська міськрада 1 березня підписала договір гарантії з Європейським банком реконструкції та розвитку, який організував пакет фінансування до 17,5 мільйона євро на закупівлю тролейбусів та оновлення транспортної інфраструктури.
Про це повідомляється на сайті Львівської міськради.
Кошти будуть надані комунальному підприємству "Львівелектротранс", який експлуатує в місті 10 тролейбусних маршрутів загальною протяжністю майже 75 км.
Згідно з угодою, Львівська міськрада виступає гарантом за кредитними зобов'язаннями "Львовелектронтранса" перед ЄБРР. Пакет фінансування складається з 13-річного кредиту ЄБРР в сумі до 15 млн євро і кредиту Фонду чистих технологій в сумі до 2,5 млн євро.
В рамках проекту буде профінансована закупівля 50 нових тролейбусів і обладнання для їх технічного обслуговування, а також проведена реконструкція і модернізація двох депо електротранспорту і контактної мережі.
Очікується, що в результаті модернізації споживання електроенергії скоротиться приблизно на 20%, а викиди CO2 - на 1 907 тонн на рік.
У повідомленні наголошується, що на початку лютого ЄБРР підтвердив, що консорціум у складі СП "Електронтранс" і ПАТ "Концерн Електрон" переміг у тендері в кінці минулого року на поставку Львову 50 тролейбусів. Договір на поставку був підписаний 18 лютого. Термін поставки - 44 тижні.
У планах Львова також закупівля 10 нових трамваїв і 100 автобусів, також відпрацьовується можливість закупівлі 100 електробусів.
Прес-служба мерії нагадує, що Львів співпрацює з СП "Електронтранс" з 2013 року, замовивши перший низькопідлоговий трамвай, а всього за останні п'ять років місто замовило у виробника 135 од. транспорту: 10 тролейбусів, 9 трамваїв, електробус і 105 автобусів.
За інформацією мерії, в минулому році Львів придбав 30 берлінських трамваїв і 150 нових великогабаритних автобусів: 100 МАЗів і 50 "Електронів", а в поточному році планує купити ще 10 нових трамваїв і 100 автобусів.
"Львівелектротранс" на сьогодні експлуатує 72 тролейбуса, в тому числі 48 старих, 14 - щодо нових і 10 нових, а також 126 трамваїв, з яких 98 - старі.
Нагадаємо, нещодавно ЄБРР виділив 13 мільйонів євро на тролейбуси для Дніпра.
ЄБРР в жовтні 2015 року схвалив виділення 100 млн євро кільком українським містам для поліпшення інфраструктури громадського транспорту. У 2018 році були підписані чотири кредитні угоди з тролейбусними комунальними підприємствами Маріуполя, Кривого Рогу, Харкова та Житомира на загальну суму 38 млн євро під гарантії цих міст.
Економічна правда
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