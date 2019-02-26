ЄБРР виділив 13 мільйонів євро на тролейбуси для Дніпра

Європейський банк реконструкції і розвитку організував фінансування для оновлення муніципального рухомого складу в Дніпрі.

Про це повідомив старший радник із зовнішніх зв'язків ЄБРР Антон Усов у Facebook.

Програма складається з 12-річного кредиту ЄБРР в сумі до 11.5 млн євро і кредиту Фонду чистих технологій в сумі до 1,5 млн євро.

Кошти будуть надані комунальному підприємству "Дніпроелектротранспорт" на закупівлю 44 низькопідлогових тролейбусів, частина з яких буде на автономному ходу, а також обладнання для їх технічного обслуговування.

ЄБРР в жовтні 2015 року схвалив виділення 100 млн євро кільком українським містам для поліпшення інфраструктури громадського транспорту. У 2018 році були підписані чотири кредитні угоди з тролейбусними комунальними підприємствами Маріуполя, Кривого Рогу, Харкова та Житомира на загальну суму 38 млн євро під гарантії цих міст.

Нагадаємо, нещодавно "Богдан Моторс" виграв тендер на поставку тролейбусів для Харкова за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку майже на 11,5 мільйона євро.

Економічна правда