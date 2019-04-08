Рада може розглянути введення податку на виведений капітал до виборів

Комітет Ради з питань податкової і митної політики розраховує, що 11 квітня Верховна Рада розгляне проект закону про податок на виведений капітал у першому читанні.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.

"Протягом останніх двох тижнів ми всі почули і від бізнесу, і від громадян, чого чекали від влади, в тому числі від парламенту, щоб в Україні була можливість розвивати бізнес. Сьогодні на засіданні Погоджувальної ради звернулася до уряду з пропозицією швидко погодити всі деталі й недоліки, на які вказував МВФ щодо законопроекту №8557 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податку на виведений капітал"", - заявила нардеп.

"Уже в цей четвер, якщо ми приймемо рішення по мовному законопроекту і перейдемо до інших, маємо шанс розглянути проект закону про податок на виведений капітал у першому читанні. Проект, над яким ми працюємо з жовтня 2015 року", - написала Южаніна.

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Податок на виведений капітал передбачає, що бізнесу не потрібно платити 20% державі, а можна вкласти ці гроші в розвиток своєї компанії.

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Детальніше про ситуацію з запровадженням в Україні податку на виведений капітал читайте у статті Податок на виведений капітал: що міняє закон Порошенка

Економічна правда