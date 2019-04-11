На деяких винах вартість марки у 19 разів перевищує ставку акцизу — бізнес

Європейська Бізнес Асоціація наголошує на необхідності скасувати марку акцизного податку на винах, де вартість самої марки у 19 разів перевищує ставку акцизу.

Про це йдеться у заяві асоціації.

Згідно з українським законодавством, під категорію алкогольних напоїв, на які треба наносити марку підпадають усі напої з вмістом спирту етилового понад 8,5% об'ємних одиниць.

Водночас, в питанні акцизу у бізнеса виникає питання щодо виноробної продукції, на якій зазначено акциз навіть не у копійках, а у десятих долях. Причиною цього є ставка акцизного податку на деякі вина. Адже згідно з Податковим кодексом (ст. 215), неігристі вина, сусло виноградне тощо, міцність яких вища за 1,2 %, але не більше 15 % оподатковуються за ставкою 0,01 грн за літр.

При цьому вартість самої марки становить 0,19 грн за 1 шт. Проте, окрім витрат на виготовлення марки, наприклад, імпортери алкогольних напоїв несуть витрати на пересилання марок за кордон для нанесення на пляшки, а також на безпосереднє нанесення марки. Так, за підрахунками компаній-членів Асоціації на 1 грн сплаченого акцизного податку припадає 278,6 грн додаткових витрат бізнесу.

Причому, основна частина не надходить до бюджету України, а залишається за кордоном, зазначає ЄБА.

Разом з тим, згідно з Регламентом ЄС 110/2008 щодо маркування та захисту найменування місць походження спиртних напоїв, який підлягає адаптації українською стороною, напої, за кодами УКТЗЕД 2203 (пиво із солоду), 2204 (вина виноградні тощо), 2205 (вермут тощо), 2206 (сидр тощо) і 2207 (спирт етиловий, неденатурований, з концентрацiєю спирту 80 об.% або бiльше тощо), не вважаються спиртними напоями.

Отже, і на території України контроль за якістю такої продукції має відбуватись не за допомогою наявності марки акцизного податку, а Держпродспоживслужбою та ДФС – відповідно до загального законодавства про безпечність продукції.

У ЄБА заявляють, що також необхідно звернути увагу на те, що без марок акцизного податку на сьогодні відбувається обіг продукції з вмістом спирту до 8,5% (адже на цю продукцію акцизна марка не наноситься). І, при цьому, контроль безпечності такої продукції здійснюється.

Тож цілком доцільно запровадити таку ж логіку для продукції, вказаної в ст. 215 Податкового кодексу, тобто міцністю від 1,2 %, але не більше 15 %. Щоб прозорий бізнес, який і так сплачує всі податки, не ніс нелогічні податкові навантаження, які, до того ж, йдуть не на користь державного бюджету і споживачів.

Бізнес-спільнота наголошує на необхідності скасувати марку акцизного податку на винах, де вартість самої марки у 19 разів перевищує ставку акцизу. Для цього потрібно внести зміни до Податкового кодексу (ст.226). Відповідні пропозиції бізнес вже надав уряду.

Як повідомлялося раніше, в Україні можуть вилучити з продажу понад 1 тисячу імпортних видів віскі в зв'язку з визначенням поняття віскі в Податковому кодексі, який вступить в силу 1 липня. У парламентському комітеті з питань податкової та митної політики пообіцяли виправити помилку.

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