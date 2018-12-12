Рада узаконила віскі

Верховна Рада на законодавчому рівні визначила поняття "віскі".



Відповідний закон зі змінами до Податкового кодексу з "бюджетного пакета" оприлюднено на сайті парламенту та в газеті "Голос України", передає "Інтерфакс-Україна".



Документ встановлює, що віскі - це алкогольний напій, міцністю від 35 до 45 відсотків об'ємних одиниць з характерним ароматом, виготовлений за коньячною технологією з витриманого в обвуглених всередині дубових бочках (ємностях з обвугленою дубовою клепкою) зернового дистиляту.



Крім того, в законі розмежовано поняття "спирт етиловий денатурований" і "спирт етиловий неденатурований".

Раніше повідомлялося, що українські винороби висловили спільну позицію, яка узгоджується з діями уряду в частині виконання положень угоди про ЗВТ Україна-ЄС в питанні заміни найменувань продукції.

Економічна правда