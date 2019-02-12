Імпортне віскі може зникнути з прилавків магазинів

В Україні можуть вилучити з продажу понад 1 тисячу імпортних видів віскі в зв'язку з визначенням поняття віскі в Податковому кодексі, який вступить в силу 1 липня.

Про це йдеться в повідомленні Європейської бізнес асоціації.

Згідно з визначенням, віскі - алкогольний напій, міцністю від 35 до 45% об'ємних одиниць з характерним ароматом, виготовлений за коньячною технологією з витриманого в обвуглених усередині дубових бочках (ємностях з обвугленою дубовою клепкою) зернового дистиляту.

Проте ЄБА підкреслює, що воно суперечить міжнародному законодавству - нормам ЄС, згідно з якими в Європі встановлено лише мінімальну межу концентрації спирту в об'ємному відсотку в розмірі 40% - без верхньої межі.

Також там немає ні слова про коньячну технологію, адже віскі виробляють шляхом перегонки сусла.

Таким чином, міжнародні виробники мають можливість виробляти віскі з вмістом спирту більше 45%, що пропонується заборонити в Україні.

"За попередніми оцінками компаній-членів Європейської бізнес-асоціації, це понад 1 000 видів продукції (з вмістом спирту більше 45%), яка офіційно ввозиться і за яку сплачуються всі податки. Так, наприклад, тільки в минулому році було імпортовано 68,995 тис. літрів віскі з вмістом спирту більше 45%, що в грошовому еквіваленті становить 170,96 млн гривень", - пояснила менеджер комітету з питань імпорту та торгівлі алкогольними напоями ЄБА Христина Лініченко.

На думку ЄБА, існує загроза того, що віскі міцністю понад 45% буде вважатися неякісною і небезпечною продукцією, а отже, підлягатиме утилізації відповідно до законодавства.

Нагадуємо:

Відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС Україна зобов'язалася з 2026 року відмовитися від використання захищеного географічного зазначення "коньяк" для продукту вітчизняного виробництва.

Економічна правда