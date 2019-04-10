У Приватбанку пояснили, чому їхній сервіс відправляв на сайт Зеленського

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Сервісом миттєвих платежів LiqPay державного Приватбанку спробували скористатися для реклами кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Ситуацію прояснила глава прес-служби ПриватБанку Інна Музичук.

Деякі користувачі з учорашнього дня при спробі оплатити щось в інтернет-магазині через сервіс liqpay виявлялися на сайті Зеленського.

Музичук пояснила, що офіційним ресурсом LiqPay є liqpay.UA, а перенаправлення на сайт Зеленського здійснює не ПриватБанк, а власник домену liqpay.COM.

Така переадресація при оплаті відбувається тільки в тих інтернет-магазинах, які використовують на своїх сайтах застарілі з літа 2017 року протоколи підключення до Liqpay.

Власникам інтернет-магазинів рекомендовано оновити протоколи і користуватися офіційним сервісом ПриватБанку, резюмувала Музичук.

МС Today пише, що за останню добу 818 магазинів намагалися провести оплату з використанням посилання на сайт liqpay.com. Всього ж у сервісу більше 29 тисяч активних клієнтів.

Джерела видання в Приватбанку розповіли, що домен liqpay.com належить екс-заступнику голови правління банку і екс-главі Центру електронного бізнесу Олександру Вітязю.

За словами джерел, Вітязь "все ще ображений на державу" за націоналізацію і конфіскацію акцій, і переадресація - провокація з його боку з метою підкреслити некомпетентність теперішньої IT-команди банку.

Liga.net звернулася до Олександра Вітязя. Прямі питання про володіння доменом той коментувати відмовився.

"Уточніть у банку, чому він користується чужою власністю", - відповів підприємець.

У коментарях до Facebook-запису Музичук клієнти LiqPay пишуть, що їм ніхто не говорив про необхідність зміни протоколів.

Один з них розповів МС Today, що підключився до платіжного шлюзу півтора місяці тому, і його теж ніхто не попереджав про неактуальність liqpay.com. Те, що інтернет-ресурси використовують застарілі з літа 2017 року протоколи підключення до Liqpay, - всього лише відмовка, на його думку.

Представники провайдера Lanet теж пишуть, що їх ніхто не повідомив про зміну домену. Більш того, вони вказують, що на офіційному сайті "ПриватБанку" всі посилання ведуть на liqpay.com.

Нагадаємо:

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Переможець першого туру президентських виборів Володимир Зеленський заявив, що не розуміє, чому олігарху Коломойському мають повертати націоналізований "Приватбанк", і що йому все одно, що буде з Коломойським.

Господарський суд Києва розглядає позов олігарха Ігоря Коломойського, який вимагає повернути йому акції Приватбанку.

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