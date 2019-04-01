Нацбанк зміцнив курс гривні
Понеділок, 1 квітня 2019, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 1 квітня на рівні 27,20 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,57 гривні (на 29 березня – 30,56 гривні).
Нагадуємо:
29 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,28 - 27,33 гривні за долар.
29 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,22 - 27,25 гривні за долар.
Економічна правда
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