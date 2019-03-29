Гривня на міжбанку впала ще нижче
П'ятниця, 29 березня 2019, 17:40
29 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,28 - 27,33 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США — 27,28 - 27,33 гривні;
Євро — 30,62 - 30,67 гривні;
Російський рубль — 0,4162 - 0,4174 гривні.
Нагадуємо:
29 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,22 - 27,25 гривні за долар.
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара ще на 16 копійок, встановивши його на 29 березня на рівні 27,24 гривні.
Економічна правда
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