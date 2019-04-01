В Україні зріс попит на нові авто

Попит на нові автомобілі у березні поточного року зріс на 8% у порівнянні з минулим роком — всього українці зареєстрували 7,3 тисячі нових автівок.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтопрому".

Найпопулярнішою маркою місяця стала Renault. У березні 1022 машини цієї французької марки отримали свої перші реєстраційні номери. Свій результат річної давності Renault поліпшила на 66%.

На другому місце — Toyota, яка втратила від свого торішнього результату 7%, реалізувавши у березні 835 машин.

На третьому місці KIA – 710 реєстрацій, що в 3,2 рази більше, ніж роком раніше.

Skoda посіла четверту позицію з показником 589 авто і 37-відсотковим зростанням відносно минулого року.

Замикає п’ятірку лідерів Nissan – 567 авто (+28%).

Також до ТОП-10 березневого ринку увійшли: Volkswagen – 476 шт. (-43%); Hyundai – 422 шт. (+0,5%); Mazda – 268 шт. (+18%); BMW – 259 шт. (+47%); Suzuki – 240 шт. (+52%).

Бестселером місяця став автомобіль KIA Sportage, на якому свій вибір зупинили 549 покупців.

Нагадаємо:

Станом на перший місяць цього року українське автовиробництво зросло більш ніж наполовину. Така динаміка сформована за рахунок складання легкових автомобілів Skoda заводом "Єврокар".

Також повідомлялося, що з початку року власники елітних авто сплатили 17,8 мільйона податку.