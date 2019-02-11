Українське автовиробництво зросло на 57% за рахунок складання Skoda

Виробництво автотранспортних засобів в Україні в січні поточного року зросло на 56,7% порівняно з тим самим місяцем 2018 року, до 893 од., проте ця динаміка сформована за рахунок складання легкових автомобілів Skoda заводом "Єврокар".

Про це повідомила асоціація "Укравтопром", передає "Інтерфакс-Україна".

"Єврокар" збільшив обсяги на 73% - до 828 авто, поліпшивши показник випуску авто проти грудня 2018 року у 4,2 раза. На сьогодні підприємство є єдиним в Україні, де триває випуск легкових автомобілів.

Водночас виробництво комерційних автомобілів упало більш ніж ушестеро - за місяць виготовлено лише п'ять машин (без урахування "АвтоКрАЗ", який припинив розкривати інформацію про виробництво з серпня 2016 року), зокрема чотири - "Черкаським автобусом" (у січні-2018 - два), один - Запорізьким автозаводом (30 од.)

Виробництво автобусів практично не змінилося - випущено 60 автобусів проти 59 од. роком раніше. Лідером їх випуску залишився "Черкаський автобус" (40 од. у січні-2019 проти 12 у 2018 році), другим із показником 14 автобусів став Чернігівський автозавод (проти 20 роком раніше), по три автобуси випустили ЗАЗ і Часівоярський автобусний завод (проти 7 од. і 17 од. відповідно). Жодного автобуса не випустила корпорація "Богдан" (у січні-2018 - 3 од.).

Порівняно з груднем 2018 року випуск автобусів у січні скоротився на 21%.

Як повідомлялося, в 2018 році українські автовиробники випустили загалом 6,616 тис. автотранспортних засобів - на 23% менше, ніж роком раніше, а виробничі потужності завантажені менш ніж на 1,5%.

При цьому складання легкових автомобілів скоротилося на 22% - до 5,66 тис. од. (зокрема "Єврокар" випустив 5,659 тис. автомобілів - на 7,9% менше), комерційних авто (без урахування продукції "АвтоКрАЗ") - на 73%, до 132 од. Невелика позитивна динаміка є лише у випуску автобусів - приріст 2,5%, до 824 од.

Нагадаємо:

У січні 2019 року споживча активність на ринку нових легкових автомобілів зупинилася на позначці 5,2 тисячі машин, у порівнянні з минулим роком січневий попит на нові авто зменшився на 21%.

За місяць в Україні різко збільшився попит на електромобілі.