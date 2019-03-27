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З початку року власники елітних авто сплатили 17,8 мільйона податку

Середа, 27 березня 2019, 11:32
 
Фото: huxhamcs.com

З початку року фізичні особи-власники елітних автівок сплатили до місцевих бюджетів 17,8 мільйона гривень транспортного податку.

Про це повідомляє Державна фіскальна служба.

Порівняно з відповідним періодом минулого року сума сплаченого податку зросла на 3,7 млн. грн., або на 26%.

У лютому до бюджету надійшло 8,8 млн грн, що на 1,4 млн грн., або на майже на 19% більше лютого 2018 року.

Найчастіше фізичні особи сплачували транспортний податок за автомобілі таких марок, як Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Land Rover Range Rover.

Oб’єктом оподаткування транспортним податком є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Ставка транспортного податку становить 25 тисяч гривень на рік.

Нагадаємо, раніше у Державній фіскальній службі назвали топ-п'ять найдорожчих і найдешевших "евроблях", розмитнених у пільговий період.

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ДФС авто

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