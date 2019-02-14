ВВП у четвертому кварталі виріс на 3,4%

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в четвертому кварталі 2018 року збільшився на 3,4% до аналогічного періоду 2017 року, тоді як у третьому кварталі зростання склало 2,8%, у другому - 3,8% і в першому - 3, 1%.

Таку оперативну оцінку оприлюднила Державна служба статистики, передає "Інтерфакс-Україна".

Відомство уточнює, що по відношенню до попереднього кварталу економіка країни в четвертому кварталі минулого року (з урахуванням сезонного фактора) додала 1,1%.

У той же час в інформації Держстату відсутній показник динаміки ВВП в цілому за 2018 рік.

Нацбанк України в кінці січня 2019 року погіршив оцінку зростання ВВП України в минулому році з 3,4% до 3,3%, оцінюючи його в четвертому кварталі в 3,3%. Згідно з його очікуваннями, в цьому році економіка країни збільшиться на 2,5%, а в 2020 - на 2,9%.

Згідно з консенсус-прогнозом, складеним Мінекономрозвитку в грудні, зростання ВВП України в 2018 році оцінювався на рівні 3,1%, в 2019 році - 2,9%.

Держбюджет-2018 і держбюджет-2019 побудовані на прогнозі зростання економіки в ці роки на 3% щорічно.