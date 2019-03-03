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Facebook судиться з китайськими компаніями через "накрутку" лайків

Неділя, 3 березня 2019, 15:23
 

Компанія Facebook подала у суд на чотири китайські компанії за сприяння продажу фальшивих облікових записів і "накрутку" лайків.

Про це повідомили в прес-центрі компанії, передає "Укрінформ".

"Facebook і Instagram подали до федерального суду США позов проти чотирьох компаній і трьох осіб у Китайській Народній Республіці, за сприяння продажу підроблених аккаунтів, лайків та передплатників", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що особи, проти яких подано позов, діяли і на платформах інших постачальників онлайн-послуг, таких як Amazon, Apple, Google, LinkedIn і Twitter.

У судовому позові компанія просить заборонити шахраям продавати підроблені акаунти, сприяти накрутці лайків і передплатників у Facebook і Instagram, порушувати права на товарний знак Facebook на сайтах, а також використовувати фірмові доменні імена Facebook для керування їх (обвинувачених компаній) веб-сторінками.

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