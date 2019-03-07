Найбільш вигідною інвестицією в 2018 році визнали колекційне віскі

Експерти назвали лідером рейтингу інвестиційної привабливості рідкісні і дорогі сорти віскі - за 2018 рік їхня вартість збільшилася на 40% і досягла аукціонного максимуму.

Про це йдеться в щорічному звіті The Wealth Report компанії Knight Frank, передає Liga.net.

У 2018 році найбільш дорогою покупкою була пляшка віскі Macallan врожаю 1926 року, розписана ірландським художником Майклом Діллоном. Її купили на аукціоні Christie's за рекордні 1,2 млн фунтів (1,5 млн доларів). Таких пляшок випустили всього 40, і 12 з них розписали художники Пітер Блейк і Валеріо Адамі.

Віскі Macallan

На думку експертів, рідкісні сорти віскі подорожчали в 2018 році через зростання попиту на азіатському ринку. За даними Асоціації шотландського віскі, в першій половині минулого року продажі в Індії, Китаї та Сінгапурі зросли на 44, 35 і 24% відповідно, при цьому односолодові напої становлять майже 30% від загального обсягу експорту.

За підсумками 2018 року, в топ найбільш інвестиційно привабливих придбань увійшли монети (річне зростання на 12%), вино і предмети мистецтва (по 9%), годинник (5%), автомобілі (2%), меблі (1%). Привабливість кольорових діамантів і рідкісних поштових марок за рік не змінилася, їхні аукціонні ціни не виросли. А цінність ювелірних прикрас навіть знизилася.

Компанія Knight Frank розповідає в звіті, як витрачають гроші найбагатші люди світу. Так, експерти також назвали Топ-10 міст, які вибирають для життя мультимільйонери.

Як повідомлялося раніше, в Україні можуть вилучити з продажу понад 1 тисячу імпортних видів віскі в зв'язку з визначенням поняття віскі в Податковому кодексі, який вступить в силу 1 липня. У парламентському комітеті з питань податкової та митної політики пообіцяли виправити помилку.