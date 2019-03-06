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Гривня на міжбанку продовжила зміцнення

Середа, 6 березня 2019, 18:46

6 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,44 - 26,47 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,44 - 26,47 гривні;

Євро - 29,89 - 29,93 гривні;

Російський рубль - 0,4007 - 0,4016 гривні.

Нагадуємо:

6 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,52 - 26,54 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 6 березня на рівні 26,76 гривні.

Економічна правда

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