Гривня на міжбанку продовжила зміцнення
Середа, 6 березня 2019, 18:46
6 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,44 - 26,47 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,44 - 26,47 гривні;
Євро - 29,89 - 29,93 гривні;
Російський рубль - 0,4007 - 0,4016 гривні.
Нагадуємо:
6 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,52 - 26,54 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 6 березня на рівні 26,76 гривні.
Економічна правда
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