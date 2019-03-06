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На міжбанку курс гривні до євро піднявся вище психологічної позначки

Середа, 6 березня 2019, 12:10
 

6 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,52 - 26,54 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,47 - 26,50 гривні;

Євро - 29,92 - 29,94 гривні;

Російський рубль - 0,4016 - 0,4024 гривні.

На готівковому ринку станом на 11:50 котирування гривні до долара становили 26,45 - 26,72 гривні. Євро купують за 29,88 гривні, продають за 30,34 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,53 - 26,64 гривні, євро - 30,07 - 29,85 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 6 березня на рівні 26,76 гривні.

5 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,6 - 26,63 гривні за долар.

Економічна правда

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Економічна правда
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