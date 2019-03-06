Справа АЗС "Привату": "Укрнафта" звинуватила НАБУ в збитках на 3,3 мільярда

ПАТ "Укрнафта" направило в Державне бюро розслідувань скаргу на дії детективів Національного антикорупційного бюро, звинувативши їх у розголошенні даних досудового розслідування, що може завдати їй шкоди в розмірі не менше 3,3 мільярда гривень.

Про це йдеться в ухвалі Шевченківського районного суду Києва від 20 лютого, повідомляє enkorr.

"Розголошення посадовими особами НАБУ даних досудового розслідування, які, зокрема, містять комерційну і банківську таємницю "Укрнафти", персональну інформацію її посадових осіб, поширених вибірково і з упереджено інтерпретованим "обвинувальним нахилом", призвело до виникнення загрози заподіяння "Укрнафті" матеріальної шкоди, розмір якої складно визначити без проведення відповідної експертизи, але ця сума може становити понад 3,3 млрд грн", - випливає з ухвали суду.

Претензії "Укрнафти" полягають в тому, що НАБУ на прохання Антимонопольного комітету неправомірно надало наявну у нього інформацію для антимонопольного розслідування, проведеного стосовно мережі АЗС групи "Приват".

Раніше адвокати "Укрнафти" зажадали від АМКУ ці матеріали знищити.

Скарга до ДБР була подана 22 січня адвокатом компанії В'ячеславом Бунечко. 25 січня ДБР відмовилося визнавати "Укрнафту" потерпілою від дій НАБУ.

У першій половині лютого інший адвокат "Укрнафти" Євген Кисельов подав скаргу до Шевченківського райсуду. 20 лютого цей суд зобов'язав слідчих ДБР вручити уповноваженому представнику компанії пам'ятку про процесуальні права і обов'язки потерпілого.

Як повідомлялося раніше, в 2016 р АМКУ почав розслідування щодо зловживань з боку АЗС групи "Приват". У липні 2018 року він склав попередні висновки, згідно з якими операторів АЗС групи "Приват" пропонується визнати винними в порушенні законодавства про економічну конкуренцію, а саме скоєнні узгоджених антиконкурентних дій. Їм може загрожувати штраф до 10% від обороту за 2017 г. У разі "Укрнафти" - це приблизно 2,69 млрд грн.

Попередні висновки були направлені компаніям-відповідачам. Очікувалося, що остаточне рішення буде винесено до грудня 2018 р але 13 листопада минулого року глава Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв звинуватив групу "Приват" в спробах блокувати і затягнути розслідування.

За даними enkorr, всього було подано 24 позови з боку 10 підприємств в сім різних судів.