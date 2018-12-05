Суд заборонив АМКУ розглядати справу про змову АЗС групи "Приват"

Державний виконавець на засіданні Антимонопольному комітету 4 грудня зачитав судове рішення про заборону АМКУ розглядати справу про антиконкурентні узгоджені дії підприємств групи "Приват" на ринку пального.

Про це повідомляють "Наші гроші".

АМКУ мав прийняти попередні висновки у справі про змову "приватних" автозаправок три тижні тому – 13 листопада. Напередодні засідання 8 листопада Окружний адміністративний суд Києва в особі судді Сергія Каракашьяна ухвалив рішення про заборону Комітету вчиняти будь-які дії у справі допоки не буде завершений судовий процес у справі №826/16754/18, порушеній за позовом ТОВ "Болонья компані" проти АМКУ про визнання протиправним та скасування подання про попередні висновки згадуваного розслідування.

На засіданні 4 грудня АМКУ продовжив розгляд по цьому питанню. Але до Комітету прибув державний виконавець, який офіційно довів до відома Комітету ухвалу про заборону розгляду справи.

Нагадаємо, йдеться про розслідування антиконкурентних узгоджених дій компаній ТОВ ВТФ "Авіас", ТОВ "Торговий дім "Авіас", ТОВ "Пром гарант плюс", ТОВ "Альянс еволюшн", ПАТ "Укртатнафта" та 169 операторів АЗС (в т.ч. ПАТ "Укрнафта" та ДП "Фірма "Укртатнафтасевіс").

Розслідування антимонопольників стартувало у жовтні 2016 року. Початково досліджувалась змова 75 компаній-операторів АЗС. У лютому 2018 року, як повідомляв "Enkorr", регулятор розширив перелік фігурантів до 178 компаній. У список відповідачів по справі увійшли відомі компанії "Укрнафта", "Укртатнафта" і "Авіас".

Як повідомлялося раніше, "Укрнафта" домагається від АМКУ знищення матеріалів у справі АЗС "Привату".