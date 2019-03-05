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Гривня на закритті міжбанку суттєво зміцнилася

Вівторок, 5 березня 2019, 18:45

5 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,6 - 26,63 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,6 - 26,63 гривні;

Євро - 30,12 - 30,16 гривні;

Російський рубль - 0,4043 - 0,405 гривні.

Нагадуємо:

4 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,8 - 26,84 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 5 березня на рівні 26,83 гривні.

Економічна правда

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