Гривня на закритті міжбанку суттєво зміцнилася
Вівторок, 5 березня 2019, 18:45
5 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,6 - 26,63 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,6 - 26,63 гривні;
Євро - 30,12 - 30,16 гривні;
Російський рубль - 0,4043 - 0,405 гривні.
Нагадуємо:
4 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,8 - 26,84 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 5 березня на рівні 26,83 гривні.
Економічна правда
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