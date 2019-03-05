Курс валют: гривня зміцнюється

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 5 березня на рівні 26,83 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,41 гривні (на 4 березня - 30,57 гривні).

Нагадуємо:

4 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,81 - 26,84 гривні за долар.

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 4 березня на рівні 26,86 гривні.

Економічна правда