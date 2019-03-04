Гривня на міжбанку трохи знецінилася
Понеділок, 4 березня 2019, 17:52
4 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,81 - 26,84 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,81 - 26,84 гривні;
Євро - 30,36 - 30,39 гривні;
Російський рубль - 0,4080 - 0,4085 гривні.
Нагадуємо:
4 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,76 - 26,80 гривні за долар.
Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 4 березня на рівні 26,86 гривні.
Економічна правда
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