Гривня на міжбанку трохи знецінилася

4 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,81 - 26,84 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,81 - 26,84 гривні;

Євро - 30,36 - 30,39 гривні;

Російський рубль - 0,4080 - 0,4085 гривні.

Нагадуємо:

4 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,76 - 26,80 гривні за долар.

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 4 березня на рівні 26,86 гривні.

Економічна правда