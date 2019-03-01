Гривня на міжбанку ще трохи виросла

1 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,82 - 26,85 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,82 - 26,85 гривні;

Євро - 30,58 - 30,60 гривні;

Російський рубль - 0,4079 - 0,4085 гривні.

Нагадуємо:

1 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,86 - 26,89 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 1 березня на рівні 26,85 гривні.

Економічна правда