Гривня на міжбанку ще трохи виросла
П'ятниця, 1 березня 2019, 17:45
1 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,82 - 26,85 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,82 - 26,85 гривні;
Євро - 30,58 - 30,60 гривні;
Російський рубль - 0,4079 - 0,4085 гривні.
Нагадуємо:
1 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,86 - 26,89 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 1 березня на рівні 26,85 гривні.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua