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"Нафтогаз" розповів, на що підуть кошти від компенсації спецзобов'язань

Понеділок, 25 лютого 2019, 19:46

НАК "Нафтогаз України" має намір викупити у ПАТ "Укрнафта" 4 млрд куб. м природного газу за компенсацію, яку компанія має отримати від держави в рамках покладених на неї спеціальних зобов'язань на ринку газу (PSO).

Про це йдеться у повідомленні компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

У свою чергу, "Укрнафта" направить отримані кошти виключно на повне погашення податкових боргів перед державним бюджетом, зокрема й штрафні санкції.

У "Нафтогазі" пояснили, що таку пропозицію компанія сформувала в рамках доручення прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана щодо врегулювання ситуації з податковою заборгованістю "Укрнафти".

За даними НАК, "Укрнафта" вчасно виконує поточні податкові зобов'язання, однак на накопичену податкову заборгованість нараховуються штрафні санкції у розмірі близько 30% річних. Це призводить до стрімкого зростання сумарного боргу компанії та обмежує її можливість працювати та інвестувати у видобуток.

"Очищення активів "Укрнафти" від податкових боргів необхідне для збереження і нарощування видобутку газу і нафти підприємством. Зараз через податковий борг та відповідні обмеження на діяльність компанії, практично відсутні можливості для залучення зовнішніх інвестицій і здійснення необхідних капіталовкладень у видобуток, від чого страждає енергетична безпека країни", - йдеться в прес-релізі НАК.

"Таким чином, у разі впровадження цих угод розвиток "Укрнафти", спрямований на отримання енергетичної незалежності України, буде розблоковано, а компенсація "Нафтогазу" за спеціальні обов'язки в рамках цих угод одразу і в повному обсязі повернеться до державного бюджету країни", - наголошують у НАК.

Водночас запропоноване рішення не вплине на перебіг розслідування компетентними органами завдання "Укрнафті" шкоди її попереднім менеджментом у 2015 році.

Як повідомлялося, порядок позачергових зборів акціонерів "Укрнафти", запланованих на 28 березня 2019 року, містить питання укладення договорів з НАК "Нафтогаз України" з продажу понад 4 млрд куб. м природного газу.

"Укрнафта" очікує від акціонерів добро на укладення договорів купівлі-продажу з визначенням ціни за формулою імпортного паритету: 1,25 млрд куб.м газу і 0,75 млрд куб. м поточної видобутку, а також 2 млрд 61,805 млн куб. м із підземних сховищ.

"Нафтогаз" у жовтні 2018 року подав до Господарського суду Києва позов до Кабінету Міністрів України про відшкодування збитків через відмову уряду створити механізм і джерела компенсації виконання компанією спеціальних зобов'язань з поставки газу населенню, виробникам теплової енергії і релігійним організаціям на пільгових умовах (PSO).

Загалом керівництво НАК на основі власних неаудованих розрахунків оцінювало суму необхідної компенсації за PSO за період з 1 жовтня 2015 року до 30 червня 2018 року більш ніж у 102,9 млрд грн. З цієї суми 80,8 млрд грн становить втрачений виторг "Укргазвидобування", 7,0 млрд грн пов'язані з формуванням резервів за поганими боргами, а 5,1 млрд грн - збитки.

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Нафтогаз Укрнафта

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