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"Нафтогаз" може заплатити "Укрнафті" за спірний газ як за імпортний

Понеділок, 25 лютого 2019, 16:47

На позачергові збори акціонерів "Укрнафти" 28 березня винесено питання про узгодження договорів купівлі "Нафтогазом" у "Укрнафти" 4,062 мільярдів кубометрів природного газу за ціною, визначеною "по формулі імпортного паритету".

Про це повідомляє enkorr.

Частина цього газу в обсязі 2,062 млрд кубометрів - це спірний газ, який був здобутий "Укрнафтою" в 2006 р. Його покупка не була документально оформлена, а сам газ, за ​​твердженням "Нафтогазу", використаний для потреб населення.

Наразі "Укрнафта" намагається стягнути з "Нафтогазу" цей обсяг на підставі рішення українського суду від 2014 р.

Решта 2 млрд кубометрів - це газ поточного і майбутнього видобутку "Укрнафти".

Середня митна вартість імпортного газу в січні 2019 року, за даними Мінекономрозвитку, становила 317,95 доларів / тис. кубометрів (без ПДВ). За цією ціною вартість 4,062 млрд кубометрів газу може становити 1,29 млрд доларів або 34,9 млрд грн за сьогоднішнім курсом.

Суперечка навколо природного газу між "Укрнафтою" і "Нафтогазом" триває з 2005 р З того моменту видобувна компанія відмовлялася оформляти продаж газу "Нафтогазу", вважаючи ціну заниженою. Цей газ прямував "Нафтогазом" для потреб населення.

Всього з 2006 по 2010 р неоформленими залишилися 10,1 млрд кубометрів газу. "Нафтогаз" визнавав свій борг перед "Укрнафтою" в 3,75 млрд грн, тобто за цінами газу, що встановлюються тоді НКРЕ. Група "Приват" наполягає на вартості газу за поточними ринковими цінами.

У 2015 г. "Приват" подав позов до Стокгольмського арбітражу, вимагаючи від держави Україна компенсації 5,4 млрд доларів. Слухання у цій справі заплановані на квітень 2019 р.

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