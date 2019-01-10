У Європі вперше з 2004 року змінився лідер на ринку пасажирських авіаперевезень

Німецька Deutsche Lufthansa AG обігнала Air France-KLM Group, і вперше після злиття французького і голландського перевізників у 2004 році стала найбільшою авіакомпанією Європи.

Про це повідомляє Bloomberg.

Впритул наблизившись до суперника в 2017 році, німецький перевізник остаточно здобув перевагу в 2018-му після зростання пасажиропотоку на 9%, що майже в три рази перевищує темпи зростання конкурента. При цьому на п’яти Air France-KLM наступає IAG SA, власник British Airways, який у 2018 році зростав вдвічі швидше.

Зміна лідера в ієрархії європейських авіаперевізників знаменує собою кульмінацію зростання Lufthansa, спричиненого купівлею менших авіабрендів Swiss, Austrian і Brussels та розширення дочірньої авіакомпанії Eurowings майже на чверть. Lufthansa також уклала ключову угоду з пілотами в 2017 році і в минулому році користувалася несподівано високим попитом у пасажирів першого класу.

Air France-KLM, навпаки, пережила роки конфліктів, оскільки працівники групи протистоять планам капітального ремонту, що призвело перестановок в керівництві. У минулому році на перевізника вплинули також страйки авіадиспетчерів та протести "жовтих жилетів" у Франції.

Lufthansa зараз на 0,2% випереджає Air France-KLM, якщо йдеться про показник revenue passenger kilometres – виконаний пасажиропотік.

Нагадаємо, найбезпечнішою авіакомпанією в світі визнана фінська Finnair.

Європейська правда