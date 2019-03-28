АМКУ проти МАУ у справі про нові правила перевезення ручного багажу

Усі, хто часто подорожують літаком, звернули увагу на зміну норм провезення ручної поклажі найбільшою українською авіакомпанією – "Міжнародні авіалінії України" (МАУ).

Нові правила стали чинними з 15 січня 2019 року. На жаль, вони не стали зрозумілими пасажирам.

Не зрозуміли їх і ми, тому Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України розпочало своє розслідування щодо нових правил.

Докладніше про зміни, запроваджені МАУ. Відтепер пасажири, які придбали квитки, у вартість яких не входить перевезення зареєстрованого багажу, зможуть взяти з собою на борт літака лише 1 місце ручної поклажі вагою до 7 кг і розмірами не більше ніж 55х40х20 см, а також верхній одяг і парасольку.

Крім того, кожен пасажир МАУ, незалежно від класу обслуговування та тарифу, за яким він придбав свій квиток, отримає можливість взяти з собою ще одну додаткову одиницю ручної поклажі вагою до 5 кг і розмірами не більше ніж 40x30x10 см, попередньо сплативши за її провезення збір в розмірі 15 євро.

Будь-які додаткові особисті речі, наприклад, такі як пакети Duty Free, ноутбук, преса для читання, фотоапарат, бінокль, портплед та інші, повинні бути упаковані в місце ручної поклажі.

Всі особисті речі пасажира, які не будуть упаковані в ручну поклажу, будуть вважатися окремим місцем ручної поклажі або багажу і будуть прийняті до перевезення тільки після сплати встановленого за їх перевезення тарифу.

Ці правила не є чимось новим. Лоукостери - авіакомпанії Wizz Air (Угорщина) і Ryanair (Ірландія) – теж змінили правила перевезення ручної поклажі, зробили платними всі сумки на колесах з 1 листопада минулого року.

В обґрунтування таких змін, компанії посилаються на необхідність забезпечення дешевизни квитків.

Але МАУ ніколи не позиціонував себе як перевізник- лоукостер. Міжнародні авіалінії України – найбільша компанія з перевезення пасажирів в Україні.

Більше того, запровадження МАУ нових умов до перевезення ручного багажу ніяк не вплинуло на ціну квитків та якість послуг.

Крім того, тепер пасажир не в змозі додатково провести не тільки пакети Duty Free, а і будь які інші предмети необхідні для подорожі, в тому числі особисту маленьку сумку, яку можна сховати під сидінням свого місця, за яке пасажир вже сплатив.

Під час пошуку квитків на сайті авіакомпанії першою ми бачимо ціну на найнижчий за вартістю тариф, і тільки при обранні відповідного рейсу відкривається увесь перелік тарифів.

Тобто споживач послуги купує квиток не за тією ціною, яку він першою побачив при пошуку, а за значно вищою, яка дозволила б йому взяти з собою достатньо багажу для подорожі, хоча б на 4-5 днів.

Чи може ця ситуація розцінюватись як введення споживача в оману?

Відповідно до статті 151 закону "Про захист від недобросовісної конкуренції" поширенням інформації, що вводить в оману, є повідомлення суб'єктом господарювання, безпосередньо або через іншу особу, одній, кільком особам або невизначеному колу осіб, у тому числі в рекламі, неповних, неточних, неправдивих відомостей, зокрема внаслідок обраного способу їх викладення, замовчування окремих фактів чи нечіткості формулювань, що вплинули або можуть вплинути на наміри цих осіб щодо придбання (замовлення) чи реалізації (продажу, поставки, виконання, надання) товарів, робіт, послуг цього суб'єкта господарювання.

Припускаємо, що у споживачів може скластись хибне враження про реальну вартість квитка.

Дослідження стосується не тільки ознак порушення конкурентного законодавства українською компанією МАУ, а й інших авіаперевізників, ут.ч. іноземних лоукостерів Ryanair та Wizz Air.

Для Ryanair та Wizz Air це не стане чимось незвичним, вони вже були оштрафовані італійським конкурентним відомством за зміни політики провезення ручного багажу.

Так, Італійське антимонопольне відомство (італ. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, AGCM) завершило два розслідування щодо авіакомпаній Ryanair і Wizz Air, які з 1 листопада 2018 року змінили правила, що стосуються перевезення великої ручної поклажі (візки) та визнали несправедливою і такою що вводить в оману комерційною практикою той факт, що візок більше не включений в базову вартість квитка.

Було встановлено, що дві авіакомпанії дозволяють пасажирам перевозити тільки одну невелику сумку, яка повинна бути розміщена під сидінням, щоб залишити багажні ящики доступними для пасажирів, які доплатили за пріоритетну посадку.

Розслідування AGCM показало, що майже всі пасажири використовують для перевезення предмет ручної поклажі або візок.

Оскільки ця велика ручна поклажа є невід'ємним елементом обслуговування повітряного транспорту, її перевезення повинно бути дозволено без будь-яких додаткових витрат. Фактично, виходячи з європейського законодавства про повітряний транспорт, передбачувані і неминучі доповнення повинні бути включені у вартість базової послуги, представленої при першому контакті, і, отже, не можуть підлягати виплаті додаткових сум надалі.

Тому запитуючи доплату від 5 до 25 євро за велику ручну поклажу (залежно від періоду покупки: під час бронювання, при реєстрації або біля воріт), обидві компанії збільшили вартість квитка в непрозорий спосіб, що відокремлює від базової ціни істотну, передбачувану і неминучу послугу майже для всіх пасажирів.

Звідси і введення в оману споживачів, бо ціна, яку потрібно заплатити в кінці процесу бронювання квитків, майже завжди буде вище, ніж ціна, зазначена на початку бронювання. Зрозуміло, що це також значно ускладнює порівняння вартості подорожі з пропозиціями інших перевізників, до вартості яких входить ручна поклажа.

За зазначені порушення на Ryanair і Wizz Air було накладено штраф у розмірі 3 млн євро і 1 млн євро відповідно.

Це рішення я вважаю перемогою не лише у справі захисту прав споживачів, але й у боротьбі за добросовісну конкуренцію.

Наслідки цього рішення виходять далеко за межі Італії і впливають на всю Європу, в т.ч. і на Україну.

Наразі Київським обласним тервідділенням АМКУ розпочато дослідження та збір доказів, в тому числі готуємо опитування споживачів та конкурентів на предмет можливих ознак порушення конкурентного законодавства України в діях авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" та інших авіаперевізників.

Нагадаю, що вчинення дій, визначених законом як недобросовісна конкуренція, тягне за собою накладання штрафу у розмірі до 5% доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб'єкта господарювання за останній звітній рік, що передував року, в якому накладається штраф.

Про результати дослідження буду повідомляти.

Прохання до громадян: якщо ви постраждали від описаних змін в політиці перевезення ручної поклажі, або маєте власне бачення вирішення зазначеної проблеми, напишіть нам за адресою: Київське обласне територіальне відділення АМКУ, м. Київ, вул. В. Липківського, 45, 9-й поверх або зателефонуйте за номером (044) 248-08-92, e-mail: kv@amcu.gov.ua