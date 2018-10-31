МАУ обмежує перевезення ручної поклажі

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" з 15 січня 2019 року змінює норми перевезення ручної поклажі на всіх своїх рейсах, скоротивши кількість предметів, дозволених до безкоштовного перевезення в салоні.

Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Нові норми перевезення ручної поклажі будуть діяти для пасажирів, які придбали квитки з 1 листопада 2018 року для подорожі з 15 січня 2019 року, і залежатимуть від базового тарифу і/або класу обслуговування, за яким куплено квиток.

Так, пасажири, які придбали квитки, у вартість яких не входить перевезення зареєстрованого багажу, зможуть взяти з собою на борт літака одне місце ручної поклажі вагою до 7 кг і розмірами не більше ніж 55х40х20 см, а також верхній одяг і парасольку.

Пасажири, що перевозять зареєстрований багаж і пасажири економ-преміум класу на далекомагістральних рейсах зможуть взяти з собою на борт літака два місця ручної поклажі: одне місце вагою до 7 кг і розмірами не більше 55х40х20 см і одне місце вагою до 5 кг і розмірами не більше 40х30х10 см (для розміщення під сидінням крісла попереду), а також верхній одяг і парасольку.

Для бізнес-класу середньомагістральних рейсів доступні два місця ручної поклажі: місце вагою до 12 кг і розмірами не більше ніж 55х40х20 см плюс місце вагою до 5 кг і розмірами не більше 40x30x10 см, а також верхній одяг і парасольку.

Для бізнес-класу далекомагістральних рейсів доступні три місця ручної поклажі: два місця загальною вагою до 15 кг і розмірами не більше ніж 55х40х20 см кожне, і одне місце вагою до 5 кг і розмірами не більше 40x30x10 см, а також верхній одяг і парасольку.

"Будь-які додаткові особисті речі, наприклад, такі як пакети Duty Free, ноутбук, преса для читання, фотоапарат, бінокль, портплед та інші, повинні бути упаковані в місце ручної поклажі. Всі особисті речі пасажира, які не будуть упаковані в ручну поклажу, будуть вважатися окремим місцем ручної поклажі або багажу і будуть прийняті до перевезення тільки після сплати встановленого за їх перевезення тарифу", - підкреслюється в повідомленні.

Крім того, починаючи з 15 січня 2019 року, кожен пасажир МАУ, незалежно від класу обслуговування і тарифу отримає можливість взяти з собою ще одну додаткову одиницю ручної поклажі вагою до 5 кг і розмірами не більше 40x30x10 см, попередньо сплативши за її перевезення збір в розмірі 15 євро в аеропорту відправлення.

Економічна правда