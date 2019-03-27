Вперше за багато років промисловість купуватиме газ дешевше, ніж населення

Цінові пропозиції на газ для промислових споживачів у квітні становитимуть від 5990 гривень за 1 тисячу кубометрів, що на 245,5 гривні нижче за актуальну ціну газу для населення.

Про це повідомляється на сайті Нафтогазу.

За даними компанії, за умови здійснення передоплати, відсутності боргів перед НАК та купівлі великих обсягів (понад 50 тис кубометрів), промисловий споживач зможе придбати газ за ціною 5990 грн за 1 тис. кубометрів (без ПДВ та транспортування).

За умови придбання невеликих обсягів газу та оплати протягом чи після періоду поставки палива, ціна для промислового клієнта дорівнюватиме 6233 грн за 1 тис. кубометрів (без ПДВ та транспортування).

Це на 23,6% менше березневої ціни на умовах оплати протягом або після періоду поставки.

Ціна на газ для населення встановлюється Кабінетом міністрів і, без ПДВ, витрат на транспортування та надбавки облгазів, дорівнює 6235,5 грн за 1 тис. кубометрів.

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Нагадуємо:

Глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив про зниження у квітні 2019 року ціни імпортованого газу нижче встановленого для населення рівня, затвердженого постановою Кабміну PSO.

За розрахунками глави правління НАК, із урахуванням ПДВ і витрат на транспортування і поставку ціна газу очікується на рівні приблизно 8380 грн/тис. куб. м, тоді як населення, згідно з постановою, платить 8550 грн за тис. куб. м.

У зв'язку з цим Коболєв запропонував Кабінету міністрів скасувати режим спецзобов’язань і відкрити ринок побутових споживачів для конкуренції між постачальниками.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман не схвалив пропозицію НАК "Нафтогаз України" про скасування спеціальних зобов'язань з продажу газу населенню і теплокомуненерго, покладених на НАК.

Економічна правда