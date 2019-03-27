Гривня на міжбанку впала ще нижче
Середа, 27 березня 2019, 17:40
27 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,11 - 27,13 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,11 - 27,13 гривні;
Євро - 30,50 - 30,53 гривні;
Російський рубль - 0,4176 - 0,4182 гривні.
Нагадуємо:
27 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,06 - 27,09 гривни за доллар.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 27 марта на уровне 26,98 гривни.
Економічна правда
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