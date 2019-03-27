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Гривня на міжбанку впала ще нижче

Середа, 27 березня 2019, 17:40
 

27 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,11 - 27,13 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,11 - 27,13 гривні;

Євро - 30,50 - 30,53 гривні;

Російський рубль - 0,4176 - 0,4182 гривні.

Нагадуємо:

27 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,06 - 27,09 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 27 марта на уровне 26,98 гривни.

Економічна правда

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