Гривня подешевшала на 10 копійок

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 27 березня на рівні 26,98 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,46 гривні (на 26 березня – 30,45 гривні).

Нагадуємо:

26 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,95 – 26,98 гривні за долар.

НБУ зміцнив офіційний курс гривні до долара ще на 8 копійок, встановивши його на 26 березня на рівні 26,88 гривні.

Економічна правда