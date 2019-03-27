Гривня знижується: курс на міжбанку, готівковому, "чорному" ринку

27 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,06 - 27,09 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 13:20 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,06 - 27,09 гривні;

Євро - 30,50 - 30,53 гривні;

Російський рубль - 0,4171 - 0,4177 гривні.

На готівковому ринку станом на 13:15 котирування гривні до долара становили 26,91 - 27,16 гривні. Євро купують за 30,30 гривні, продають за 30,74 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,05 - 27,09 гривні, євро - 30,57 - 30,66 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 27 березня на рівні 26,98 гривні.

26 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,95 - 26,98 гривні за долар.

Економічна правда