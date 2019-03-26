Гривня на міжбанку утримує позиції

26 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,95 - 26,98 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,95 - 26,98 гривні;

Євро - 30,44 - 30,48 гривні;

Російський рубль - 0,4189 - 0,4196 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара ще на 8 копійок, встановивши його на 26 березня на рівні 26,88 гривні.

26 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,85 - 26,88 гривні за долар.

Економічна правда