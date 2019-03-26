Гривня на міжбанку утримує позиції
Вівторок, 26 березня 2019, 18:05
26 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,95 - 26,98 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,95 - 26,98 гривні;
Євро - 30,44 - 30,48 гривні;
Російський рубль - 0,4189 - 0,4196 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара ще на 8 копійок, встановивши його на 26 березня на рівні 26,88 гривні.
26 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,85 - 26,88 гривні за долар.
Економічна правда
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