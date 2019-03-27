СБУ розслідує подвійну переплату на заводі "Укроборонпрому"

Служба безпеки у Волинській області з листопада 2018 року розслідує переплату державним підприємством "Луцький ремонтний завод "Мотор" за авіаційні деталі.

Про це із посиланням на судові матеріали повідомляє проект "Марлін".

За версію слідства, завод "Мотор" у кінці 2017 року придбав підшипники марки "85-1126928Р1 ЕТУ100/12 за ціною 106 тис. грн за штуку на загальну суму 1,6 млн грн.

Однак результат аналізу цінових пропозицій встановив, що ціни, за якими придбані вказані підшипники, перевищують ринкові більш ніж у два рази.

Зокрема, приватна фірма ТОВ "ЄПК Україна" продала авіаційні підшипники на ПАТ "Мотор Січ" за ціною 41,8 тис. грн за штуку.

У січні 2019 року на Луцькому заводі СБУ провело обшуки, під час якого були вилучені документи щодо закупівлі вказаних підшипників.

Минулого місяця суд дозволив слідчим провести низку товарознавчих експертиз, в результі яких має бути визначено реальну вартість цих авіадеталей.

ДП "Луцький ремонтний завод "Мотор" входить до концерну "Укроборонпром".

Нагадаємо:

Як повідомлялося раніше, поліція розслідує продаж авіаприладів із України через росіян у Білорусь.

Також навколо столичного військового підприємства "Завод "Маяк", що входить у структуру "Укроборонпрому", реалізують схему із умисного доведення його до неплатоспроможності та подальшого привласненню нерухомого майна. Поліція шукає винних.

Читайте більше про проблеми у концерні в нашому матеріалі: "Аудиторам на замітку: 5 проблем у концерні "Укроборонпром".