СБУ розслідує подвійну переплату на заводі "Укроборонпрому"
Служба безпеки у Волинській області з листопада 2018 року розслідує переплату державним підприємством "Луцький ремонтний завод "Мотор" за авіаційні деталі.
Про це із посиланням на судові матеріали повідомляє проект "Марлін".
За версію слідства, завод "Мотор" у кінці 2017 року придбав підшипники марки "85-1126928Р1 ЕТУ100/12 за ціною 106 тис. грн за штуку на загальну суму 1,6 млн грн.
Однак результат аналізу цінових пропозицій встановив, що ціни, за якими придбані вказані підшипники, перевищують ринкові більш ніж у два рази.
Зокрема, приватна фірма ТОВ "ЄПК Україна" продала авіаційні підшипники на ПАТ "Мотор Січ" за ціною 41,8 тис. грн за штуку.
У січні 2019 року на Луцькому заводі СБУ провело обшуки, під час якого були вилучені документи щодо закупівлі вказаних підшипників.
Минулого місяця суд дозволив слідчим провести низку товарознавчих експертиз, в результі яких має бути визначено реальну вартість цих авіадеталей.
ДП "Луцький ремонтний завод "Мотор" входить до концерну "Укроборонпром".
Нагадаємо:
Як повідомлялося раніше, поліція розслідує продаж авіаприладів із України через росіян у Білорусь.
Також навколо столичного військового підприємства "Завод "Маяк", що входить у структуру "Укроборонпрому", реалізують схему із умисного доведення його до неплатоспроможності та подальшого привласненню нерухомого майна. Поліція шукає винних.
Читайте більше про проблеми у концерні в нашому матеріалі: "Аудиторам на замітку: 5 проблем у концерні "Укроборонпром".
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